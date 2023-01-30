Нефть несколько дешевеет на ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют некоторое снижение, в то время как инвесторы ожидают заседания комитета ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,22%, до 86,21 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 79,53 доллара.

Трейдеры ожидают, какие решения будут приняты на министерском мониторинговом комитете (JMMC). Сейчас заседания JMMC проходят раз в два месяца, а всех представителей ОПЕК+ — раз в полгода. Ближайшие запланированы на 1 февраля и 4 июня соответственно. На данный момент участники торгов ожидают, что комитет порекомендует альянсу сохранить текущий уровень добычи нефти.

При этом в целом факторы остаются для нефтяного рынка неоднозначными. Так, в ночь на воскресенье в городе Исфахане был атакован военный объект министерства обороны Ирана. Такая ситуация усиливает политическую напряженность вокруг находящегося под санкциями Ирана и риски по поводу перспектив поставок иранской нефти на рынок.

В то же время инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, после ослабления карантина в стране. "Открытие" Китая пока вряд ли закладывается в ценах на нефтяном рынке", — отмечают аналитики Capital Markets LLC, включая Майкла Трана (Michael Tran), которых цитирует агентство Блумберг.