bp планирует ввести в эксплуатацию еще 3 скважины на «Шах Дениз» - Гэри Джонс

БАКУ /Trend/ - В этом году bp планирует ввести в эксплуатацию еще три скважины на газоконденсатном месторождении «Шах Дениз».

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, выступая 3 февраля на 9-м министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

По его словам, компания также планирует запустить оставшийся пятый фланг - Восток-Север.

Гэри Джонс считает, что это поможет еще больше увеличить поставки по Южному газовому коридору.

«Мы также развиваем нашу программу по бурению скважин: всего пробурена 21 скважина и завершилось бурение 19 скважин из запланированных 26. 14 из них уже работают на четырех флангах», — отметил региональный директор.

Отметим, что согласно данным министерства энергетики Азербайджана, по итогам 2022 года на месторождении «Шах Дениз» было добыто 25,2 миллиарда кубометров природного газа.

Доказанные запасы «Шах Дениз» оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое участие в проекте «Шах Дениз» выглядит следующим образом: bp (оператор) – 29,99 процента, ЛУКОЙЛ – 19,99 процента, TPAO – 19 процентов, SOCAR – 14,35 процента, NICO – 10 процентов и SGC – 6,67 процента.

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