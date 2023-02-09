Цены на нефть стабилизировалисиь после трехдневного ралли

Мировые цены на нефть в четверг утром в целом стабильны после трехдневного ралли. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Рынки продолжают оценивать перспективы поставок после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, также обратив внимание на еженедельные данные по запасам нефти в США.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,04% — до 85,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,06%, до 78,42 доллара.

Рынки продолжают оценивать последствия землетрясений в Турции и Сирии. Так, СМИ сообщали, что из-за землетрясения были приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан, а в Сирии была приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартуc.

Инвесторы обратили внимание и на вышедшую в среду статистику по коммерческим запасам нефти в США за неделю по 3 февраля. Показатель вырос на 2,4 миллиона баррелей, ожидалось увеличение на 2,5 миллиона. Добыча нефти при этом увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,3 миллиона баррелей в день, а запасы дистиллятов и бензина выросли сильнее ожиданий.

Вместе с этим котировки приостановили рост после трех дней ралли. За этот период цены на нефть выросли примерно на 7% за счет оптимизма по спросу и ожиданий по поставкам. Перспективы восстановления экономики Китая, крупного импортера нефти, продолжают поддерживать оптимистичные ожидания по спросу, а на ситуацию с предложением влияют санкции в отношении российской нефти.

"Участники торгов продолжают ждать более ясных сигналов о том, что будет происходить с китайским спросом и российскими поставками. Что добавляет еще больше неопределенности нефтяному рынку и рисковым активам в целом — это политика Федрезерва в ближайшие месяцы", — прокомментировал агентству Bloomberg глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).