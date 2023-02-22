Поставки азербайджанского газа в Европу играют большую роль в обеспечении ее энергобезопасности - Джонатан Элкинд

БАКУ /Trend/ - Поставки азербайджанского газа в Европу играют большую роль в обеспечении ее энергетической безопасности.

Об этом сказал в среду старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джонатан Элкинд в ходе круглого стола по энергетической безопасности и роли Азербайджана, передает Trend.

По его словам, Европа сегодня широко обсуждает переход к возобновляемым источникам энергии.

«Европа сейчас работает над снижением своей энергетической зависимости путем увеличения производства зеленой энергии, возобновляемой энергетики. В период перехода к ВИЭ европейским предприятиям все еще необходима традиционная энергетика, в частности, уголь, газ и другие виды топлива», - сказал Элкинд.

Он подчеркнул, что российско-украинский конфликт создал энергетический кризис на глобальном рынке.

«Здесь речь идет о резком росте цен на энергоносители и другие виды топлива. Также тут можно говорить и о нарушении цепочки поставок. Кроме того, мы видим инфляцию, рост цен на продовольствие. От этого страдают не только Россия и Украина, но и весь мир», - сказал Элкинд.

По его словам, поставки российского газа в Европу в годовом объеме составляли 155 миллиардов кубометров.

«Приостановка поставок российского газа в Европу привела к большим экономическим издержкам и приостановке промышленности и производства тяжелой промышленности», - отметил Элкинд.