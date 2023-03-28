Азербайджан продолжает реализацию проекта по транспортировке "зеленой" энергии в ЕС - министр

БАКУ /Trend/ - Продолжается реализация проекта, предусматривающего транспортировку в Румынию и Венгрию "зеленой" энергии из Азербайджана через Грузию и Черное море.

Об этом, как сообщили во вторник Trend в министерстве энергетики Азербайджана, сказал министр Парвиз Шахбазов в ходе круглого стола, посвященного перспективам будущего энергетического партнерства, в рамках конференции "Берлинского диалога по энергетическому переходу".

Он отметил, что это новый проект по транспортировке энергоресурсов, который поддерживается Европейским союзом.

"На начальном этапе планируется поставка в эти страны 4 ГВт энергии, что превратит Азербайджан в важного поставщика "зеленой" энергии для Европы. Все это, а также потенциал и планы нашей страны в области "зеленой" энергетики являются возможностями для партнерства с компаниями из Германии", - отметил он.

Также на встрече обсуждались стратегическая роль традиционных источников энергии Азербайджана, в частности природного газа, в области обеспечения энергетической безопасности стран ЕС, расширение Южного газового коридора, который позволит еще больше диверсифицировать географию газоснабжения.

Было также подчеркнуто, что Азербайджан продолжает реализацию проектов по производству и экспорту "зеленой" энергии с международными энергетическими компаниями на основе потенциала возобновляемой энергии в пределах 200 ГВт, концепции "зеленой зоны" с нулевыми выбросами в Карабахе и Восточном Зангезуре. До внимания участников были доведены и возможности сотрудничества в Нахчыване.

Отметим, что в рамках конференции "Берлинского диалога по энергетическому переходу" состоялся круглый стол с участием более 20 немецких энергетических компаний и деловых кругов, в том числе Ассоциации ветроэнергетики Германии, Восточной бизнес-ассоциации, Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли, Siemens Energy, Uniper, Notus Energy, Энергетического агентства DENA, Азербайджано-немецкой торговой палаты, EDEG ED-Energy, DEIG Energietechnik, ALPHA GmbH, Windcomp GmbH, SAP SE и других. Были обсуждены предложения сотрудничества в рамках политики по диверсификации источников энергоснабжения и планов энергоперехода Азербайджана.

Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в области транспортировки электроэнергии Азербайджана, участии в проектах по ВИЭ и "зеленого" водорода, производстве солнечных панелей, декарбонизации.