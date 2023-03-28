Внедрение возобновляемых источников энергии - один из приоритетов стратегии социально-экономического развития Азербайджана - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Внедрение возобновляемых источников энергии стало одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая сегодня на международной конференции «9-й Берлинский диалог по энергетическому переходу» в Германии.

«На данный момент мы работаем над вопросом развития возобновляемой энергетики в нашей стране, чтобы не только обеспечить страну возобновляемой энергией, но и одновременно внести вклад в энергетическую безопасность наших ближайших соседей, а также наших партнеров по Еврокомиссии», — отметил министр.

Шахбазов напомнил, что в прошлом году между Азербайджаном и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в сфере энергетики.

«Итак, Азербайджан обеспечивает мировой нефтяной рынок сырой нефтью, нефтепродуктами. И за последние два года мы начали поставлять природный газ на европейский энергетический рынок. Сейчас мы работаем с Еврокомиссией над удвоением объема поставок природного газа, так как к нам обратились наши партнеры из Европы с просьбой увеличить эти объемы на фоне войны между Россией и Украиной и общего энергетического кризиса», - сказал он.

Отметим, что Азербайджан поставляет природный газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу, который является частью Южного газового коридора. Первоначальная пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров в год, с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn