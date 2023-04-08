Парламент Турции принял первые законодательные решения для работы газового хаба

БАКУ/Trend/ - Парламент Турции начал процесс внесения поправок в законодательство, необходимых для начала работы международного центра газовой торговли, газового хаба.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу CNN Turk.

"Первые законодательные решения в контексте газового хаба прошли через парламент. Благодаря им Botas [нефтегазовая компания Турции] и другие компании смогут работать гораздо быстрее и проще. С началом работы центра газовой торговли снизятся и цены, что важно для Европы. Турция станет одним из рынков, определяющих референсную стоимость газа", - сказал министр.

Он также указал, что республика рассматривает варианты сотрудничества с другими странами для транспортировки и продажи газа в Европу. В частности, есть договоренности на этот счет с Азербайджаном о создании совместного предприятия.

Донмез напомнил, что Турция "имеет возможности закупать около 100 млрд куб. м газа в год, из которых 60 млрд куб. м она потребляет сама, а 40 млрд может продавать в соседние страны". Анкара планирует использовать эти свободные объемы в рамках торгов на создаваемом газовом хабе. Прежнее законодательство, по его словам, предусматривало многочисленные ограничения с точки зрения возможности экспорта ПГ.