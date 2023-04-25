Посол Гусейн Гусейнов о деталях поставок азербайджанского газа по "Кольцу солидарности" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании по поставкам газа из Азербайджана по "Кольцу солидарности" (STRING), который будет подписан 25 апреля, не только укрепит энергетическую безопасность Болгарии, но и будет способствовать энергетической безопасности всего региона.

Об этом сказал во вторник в эксклюзивном интервью Trend посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

Более того, посол считает, что это повысит роль Болгарии как газового хаба на Балканах и положительно повлияет на газовый рынок страны.

Гусейнов напомнил, что запуск Трансадриатического газопровода (TAP) в 2020 году позволил поставлять азербайджанский природный газ потребителям ЕС, тем самым в значительной степени способствуя энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок газа.

«Такие страны, как Болгария, Греция, Италия, начали получать газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз», что значительно улучшило конъюнктуру и конкурентоспособность внутреннего газового рынка, а также снизило цены на поставки газа из других источников. Война в Украине еще больше обострила энергетический кризис на европейском континенте. В этой ситуации руководство Азербайджана еще раз продемонстрировало свою солидарность с европейскими партнерами и подписало в июле 2022 года Меморандум о взаимопонимании с ЕС об увеличении экспорта азербайджанского природного газа в Европу с первоначально запланированных 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к концу 2027 года. В 2022 году Азербайджан уже экспортировал на европейский рынок 11,4 миллиарда кубометров газа, а к концу этого года ожидается, что этот показатель достигнет 12 миллиардов кубометров", - сказал посол.

Он отметил, что все эти изменения легли в основу инициативы «Кольцо солидарности» (STRING), выдвинутой правительством Болгарии для облегчения транспортировки дополнительных объемов природного газа из Азербайджана и других потенциальных источников.

«Целью инициативы является объединение усилий Азербайджана, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии для доставки природного газа из Азербайджана в европейские страны с использованием существующей газотранспортной инфраструктуры вышеуказанных стран. Для этого планируется использовать газотранспортные сети болгарской «Булгартрансгаз», румынской Transgaz, венгерской FGSZ и словацкой EUSTREAM. В этой связи Азербайджан и Турция будут играть ключевую роль в доставке и транспортировке дополнительных объемов газа», - пояснил Гусейнов.