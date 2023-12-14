Проекты TANAP и Petkim в центре внимания международного нефтегазового Конгресса в Стамбуле

БАКУ/Trend/ - Проекты предстоящего расширения газопровода TANAP и модернизации Petkim вошли в число основных инвестиционных проектов из более чем 15 международных проектов, которые обсуждаются на Втором Международном конгрессе "Turkiye & Black Sea Oil and Gas - 2023", проходящем в Стамбуле, передает в четверг Trend.

Мероприятие организовано международной группой компаний Vostock Capital.

Как сообщает SOCAR Turkey через социальные сети, директор по проектам бизнес-подразделения SOCAR Turkey по нефтепереработке и нефтехимии Афган Гулиев участвует в панельной дискуссии "Преимущества и важность интеграции в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности".

На сайте данного конгресса, в частности сообщается о финальном этапе модернизации морских причалов в Алиаге, через которые Petkim осуществляет транспортировку сырья и готовой продукции, и где отгружаются танкера для отправки продукции от НПЗ STAR.

"По завершении этого двухэтапного проекта модернизации двух причалов, их пропускная способность будет увеличена в общей сложности до 80 тысяч тонн", - сообщается в материалах конгресса.

Что же касается проекта TANAP (текущая мощность 16 миллиардов кубометров газа в год), то ведутся переговоры по удвоению его пропускной способности.

В целом, данное мероприятие собрало в JW Marriott Istanbul Marmara Sea Hotel более 200 высших руководителей вертикально интегрированных нефтяных компаний, представителей нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих заводов и нефтехимических объектов Турции и региона Черного моря, которые делают презентации по инвестиционным проектам по добыче нефти и газа в Турции и странах Черноморского региона.

Выступивший на конгрессе представитель министерства финансов Турции Исмаил Гюнеш отметил, что благодаря своему географическому положению, Турция играет стратегическую роль в транспортировке нефти и природного газа между регионами, богатыми запасами нефти и природного газа, такими как Ближний Восток, Каспийский регион, Россия и Центральная Азия, и странами с высокой зависимостью от импорта нефти и природного газа, особенно странами ЕС.

По его словам, реализация проекта TANAP (турецкий сегмент Южного Газового коридора), по которому азербайджанский газ поставляется в Европу через Турцию, и "Турецкого потока", по которому российский газ идет в Европу через Азербайджан, повысила стратегическое значение Турции.

В самой Турции в числе приоритетов названо освоение черноморского месторождения "Сакарья" (оператор TPAO).

На "Сакарья" до 2028 года будет заложено 40 скважин.

В рамках конгресса уже выступили представители министерства энергетики Румынии, руководство ICGB AD и другие официальные лица.

В одном из уже опубликованных докладов отмечено, что государства, расположенные вблизи Черного моря, все активнее участвуют в сотрудничестве на региональном уровне, с целью развития энергетической инфраструктуры, увеличения мощностей интерконнекторов для обеспечения энергетической безопасности в этом регионе.

Большую роль играет использование природного газа, поскольку этот ресурс представляет собой важное топливо для поддержки энергетического перехода к декарбонизированной экономике.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!