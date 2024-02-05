Оператор IGB назвал сроки расширения мощностей

БАКУ/Trend/- Оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB) ICGB поделился подробностями расширения мощности инфраструктуры, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Согласно предварительным техническим исследованиям, ICGB ожидает увеличения мощности с 3 миллиардов кубометров в год до 5 миллиардов кубометров в год с четвертого квартала 2025 года в точке соединения в Стара-Загора и с четвертого квартала 2026 года в точке соединения в Комотини.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.