Назван объем капвложений и прибыли bp

БАКУ /Trend/ - Капитальные вложения bpв проекты по всему миру в 2024 году предусмотрены в 16 миллиардов долларов США, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет компании.

В 2023 году ее инвестиции составили 16,3 миллиарда долларов.

Чистая прибыль bp в 2023 году составила 15,2 миллиарда долларов США, тогда как в 2022 году у компании был убыток в 2,5 миллиарда долларов.

Капитализация компании за 2023 год снизилась на 5,1 процента до 77,87 миллиарда фунтов стерлингов.

bp является стратегическим партнером Азербайджана и оператором ключевых углеводородных проектов.

Показатели bp в 2023 году по Азербайджану будут обнародованы в течение 10 дней.