Баку и Вашингтон договорились о диалоге по гармонизации целей по энергобезопасности и экологии

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и США договорились о проведении диалога с целью гармонизации целей энергетической безопасности и климата, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана по итогам встречи главы министерства Парвиза Шахбазова с помощником президента США Сарой Ладислав.

"Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился в Белом доме с помощником президента США по особым вопросам, генеральным директором по вопросам климата и энергетике Совета национальной безопасности (Белого дома) Сарой Ладислав", - пояснили в минэнерго.

Как следует из сообщения, на встрече обсуждалась важность долгосрочного сотрудничества по реализации региональных и международных проектов энергетической безопасности, а также роль Южного газового коридора в период сложного энергетического кризиса в ЕС.

"За три года Южный газовый коридор поставил в Европу более 31 миллиарда кубометров природного газа. В настоящее время расширение ЮГК и увеличение поставок в Европу осуществляется усилиями Азербайджана", - напоминается в пресс-релизе.

На встрече с Ладислав также было отмечено, что богатый потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана направлен на осуществление энергетического перехода страны и диверсификацию энергопоставок в Европу.

"Был упомянут проект коридора "зеленой" энергии "Каспий-Черное море-Европа" и доведена до сведения проделанная работа. Существует решительная поддержка развития "зеленой" энергетики Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Кроме того, председательство Азербайджана в COP29 отражает его приверженность "зеленой" энергетике, климатической повестке и планам декарбонизации", - отмечено в сообщении минэнерго.

Касаясь проведения COP29, стороны обменялись мнениями о политике и планах Азербайджана, связанных с энергетическим переходом на национальном и глобальном уровне, возможным вкладом в процесс финансирования климата и сокращением выбросов метана.

Была достигнута договоренность о проведении диалога о сотрудничестве между Азербайджаном и США с целью гармонизации целей энергетической безопасности и климата.

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