Назван объем экспорта Азербайджаном электроэнергии

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь текущего года Азербайджан экспортировал 1 миллиард 733 миллиона 331 тысячу кВтч электроэнергии на сумму 93 миллиона 561 тысячу долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 254 миллиона 560 тысяч долларов США (73,12%) в стоимостном выражении и на 1 миллиард 676 миллионов 123 тысячи кВтч (49,16%) по объему меньше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что за январь-октябрь прошлого года Азербайджан экспортировал 3 миллиарда 409 миллионов 454 тысячи кВтч электроэнергии на сумму 348 миллионов 121 тысяча долларов США.