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Утвержден план работы коллегии минэнерго Азербайджана на 2025 год (ФОТО)

Энергетика Материалы 17 декабря 2024 16:25 (UTC +04:00)
Утвержден план работы коллегии минэнерго Азербайджана на 2025 год (ФОТО)
Фото: Министерство энергетики Азербайджанской Республики

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова состоялось в гибридном формате заседание коллегии ведомства по итогам 2024 года.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве энергетики Азербайджана, в своем выступлении председатель коллегии отметил важные мероприятия и достигнутые успехи в энергетическом секторе в текущем году в соответствии с политикой социально-экономического развития, определенной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Было подчеркнуто, что успешное проведение Азербайджаном COP29, инициативы, выдвинутые в области энергетики, получили широкую международную поддержку и что эта поддержка продолжается и после конференции. Отмечено, что шаги, предпринятые в рамках "Года солидарности во имя "зеленого" мира" в области модернизации инфраструктуры энергоснабжения, увеличения доли возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, сыграли важную роль в развитии энергетического сектора.

Затем были заслушаны доклады по вопросам повестки дня заседания. В Плане мероприятий "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" был представлен отчет о состоянии выполнения в 2024 году мероприятий, за которые отвечает минэнерго. В отчете подчеркнуты проекты, реализованные в течение года в рамках международного сотрудничества в энергетическом секторе, а также результаты мероприятий, проводимых в области возобновляемых источников энергии.

На заседании также был рассмотрен проект Плана работы коллегии министерства энергетики Азербайджанской Республики на 2025 год и принято решение о его утверждении.

В завершение председатель коллегии дал поручения по эффективному выполнению поставленных задач по реализации проектов, нацеленных на развитие энергетического сектора в следующем году", - говорится в сообщении ведомства.

Утвержден план работы коллегии минэнерго Азербайджана на 2025 год (ФОТО)
Утвержден план работы коллегии минэнерго Азербайджана на 2025 год (ФОТО)
Утвержден план работы коллегии минэнерго Азербайджана на 2025 год (ФОТО)
Утвержден план работы коллегии минэнерго Азербайджана на 2025 год (ФОТО)
Утвержден план работы коллегии минэнерго Азербайджана на 2025 год (ФОТО)
Утвержден план работы коллегии минэнерго Азербайджана на 2025 год (ФОТО)
Утвержден план работы коллегии минэнерго Азербайджана на 2025 год (ФОТО)
Утвержден план работы коллегии минэнерго Азербайджана на 2025 год (ФОТО)
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