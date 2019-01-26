Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%

26 января 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16 процентов, Trend сообщает со ссылкой на UzDaily.

Соответствующее решение Центрального банка было принято 26 января 2019 года.

Данное решение основано на необходимости сохранения антиинфляционной денежно-кредитной политики, поддержания положительных реальных процентных ставок и снижения инфляционных ожиданий, говорится в сообщении ЦБ.

Годовая инфляция в декабре 2018 года составила 14,3 процента. Месячный прирост цен в декабре 2018 года составил 2,1 процента против 4,1 процента в соответствующем периоде предыдущего года.

Согласно предварительным данным реальный темп роста экономики по итогам 2018 года составил 5,1 процента.

Центральный банк сохранил базовый прогноз инфляции на 2019 год на уровне 13,5–15,5 процента.

Средневзвешенная процентная ставка по межбанковским депозитам в декабре 2018 года выросла на 2,9 процентным пунктам по сравнению с III кварталом и составила 14,2 процента.

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