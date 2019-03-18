Новый курс казахстанской валюты по результатам дневных торгов

18 марта 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 18 марта 2019 года составил 376,47 тенге, сообщает Trend со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 375,50 тенге за доллар США, максимальный — 377 тенге, курс закрытия — 376,60 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 84 миллиона 731 тысячу долларов. Число сделок по операциям с валютой — 140.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара составляет 378 тенге, Алматы — 379 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 375,90 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 18 марта составляет 378,51 тенге за 1 доллар США. 19 марта, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 375,90 тенге за 1 доллар.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер:@vakilovfaxri

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