Госкомтаможни Азербайджана перевыполнил прогноз по поступлениям в госбюджет (ФОТО)

17 апреля 2019 23:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года Государственный таможенный комитет Азербайджана перевел в государственный бюджет средства в размере 1,015 миллиарда манатов.

Как сообщает в среду Trend , об этом сказал журналистам председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев.

По словам Мехтиева, это на 52 миллиона больше прогнозируемой суммы.

"За соответствующие три месяца прошлого года было обеспечено поступление в государственный бюджет дополнительных 287 миллионов манатов”, - добавил глава Комитета.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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