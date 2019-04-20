Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил почти 300 млн манатов

20 апреля 2019 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 15 по 19 апреля составил 299,3 миллиона манатов, сообщает Trend в субботу со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 221,4 миллиона манатов. Всего были размещены 2,2 миллиона нот по цене от 92,4768 маната до 99,4581маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 35,8 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 87,6 тысячи долларов (148,9 тысячи манатов), на манатные облигации 35,7 миллиона манатов.

Все сделки по долларовым облигациям пришлись на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям - на министерство финансов.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 6,3 тысячи манатов.

Объем операций РЕПО составил 41,01 миллиона манатов.

Официальный курс на 20 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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