Курс казахского тенге к американскому доллару на 13 мая

13 мая 2019 16:51 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 мая 2019 года составил 379,57 тенге, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 379,45 тенге за доллар США, максимальный — 379,65 тенге, курс закрытия — 379,59 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 68,647 тысячи долларов. Число сделок по операциям с валютой — 217.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) и Алматы максимальный курс продажи доллара составляет 382 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 379,43 тенге.

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