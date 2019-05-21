Когда в Азербайджане заработает механизм агрострахования? (Эксклюзив)

21 мая 2019 07:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новый механизм сельскохозяйственного страхования в Азербайджане будет запущен до конца будущего года, сообщил Trend начальник Управления департамента надзора над страховой деятельностью Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Фирдовси Агаширинов.

По словам начальника Управления, в качестве образцов для разработки законопроекта о сельскохозяйственном страховании выбраны модели Турции и Испании: "Задача создания механизма сельскохозяйственного страхования стоит, как перед Палатой надзора над финансовыми рынками, так и министерством сельского хозяйства. Сформирована рабочая группа, которая ознакомилась с международной практикой. Рассмотрены прогрессивные модели аграрного страхования Испании, Турции, США, Канады, Израиля. Однако, не остались без внимания далекие от прогресса негативные моменты, с тем, чтобы мы на опыте их ошибок действовали в будущем безупречно. На основании упомянутых моделей, с учетом особенностей Азербайджана, подготовлен закон о сельскохозяйственном страховании".

Как отметил собеседник агентства, с вступлением закона в силу, сельскохозяйственное страхование заработает на основе механизма сотрудничества между государством и частным сектором, и будет осуществляться посредством совместной системы страхования.

По словам Агаширинова, аграрное страхование будет управляться электронной информационной системой: "Будет создана группа экспертов, со специализацией по аграрному страхованию. Сегодня страховые компании "штучно" предоставляют услуги по агрострахованию. Перестраховочные компании это не интересует. При новом механизме страхование не будет осуществляться "штучно", а будет массовым, что заинтересует и будет привлекательным для перестраховочных компаний".

Специалист отметил, что в соответствии с новым законом, каждое направление аграрного сектора, например, животноводство, растениеводство, будет регулироваться по своим правилам: "По каждому сектору будут отдельные акты и правила. Будут методологии и правила и по оценке рисков и по регулированию ущерба. По этим методологиям будут работать эксперты. В рамках рабочей группы сотрудничают представители министерств сельского хозяйства, финансов и экономики, а также Палаты надзора над финансовыми рынками.

Для привлечения независимых экспертов Палата ведет переговоры с Азербайджанским государственным аграрным университетом, ведется работа по созданию независимого экспертного института по сельскохозяйственному страхованию.

В законе также предусмотрено субсидирование страховых взносов: "Это означает, что часть стоимости будет платить фермер, а другую - государство. Также подразумеваются гарантии на перестрахование по аккумулированным средствам. Ступенью выше перестрахования будут государственные гарантии. Это новый механизм. Таким образом, будет решена проблема обеспечения защищенности фермеров от рисков, а также в данном сегменте вырастут обороты. Одновременно уменьшится бремя государства и будет обеспечена устойчивость сельскохозяйственного производства.

Появятся условия для роста финансовых возможностей. Снизится уровень урбанизации и одновременно укрепится продовольственная безопасность. Все это аспекты позитивного влияния новой системы агрострахования".

(Автор: Айшам Рустамова: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Катар и Китай заинтересованы участвовать в проекте строительства ветряной электростанции на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 20 мая 23:06
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 20 мая 22:02
Экспорт стройматериалов из Азербайджана в Грузию ежегодно увеличивается
Энергетика 20 мая 21:23
Азербайджан значительно сократил импорт медикаментов из Грузии
Бизнес 20 мая 21:18
Азербайджан значительно уменьшил импорт табачной продукции из Грузии
Бизнес 20 мая 20:49
Азербайджанская компания Rattan определилась с новым направлением экспорта своей продукции
Бизнес 20 мая 20:47
Лента новостей
Трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда умер в возрасте 70 лет
Другие страны 06:10
Авиакомпания Alitalia отменила свыше 300 рейсов из-за забастовки
Европа 05:32
Трамп заявил, что проведет переговоры с властями Ирана, когда они будут готовы
США 04:34
Джоко Видодо одержал победу на выборах президента Индонезии
Другие страны 03:45
В Нью-Йорке в здании General Electric произошел пожар
Другие страны 02:02
В Буэнос-Айресе эвакуируют ТЦ из-за угрозы взрыва
Другие страны 01:38
Роухани сообщил, что США более 10 раз предлагали Ирану начать переговоры
Политика 01:36
Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ
Другие страны 00:35
Марокканские моряки спасли 169 нелегальных мигрантов в Средиземном море
Арабские страны 20 мая 23:29