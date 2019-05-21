Когда в Азербайджане заработает механизм агрострахования? (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Новый механизм сельскохозяйственного страхования в Азербайджане будет запущен до конца будущего года, сообщил Trend начальник Управления департамента надзора над страховой деятельностью Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Фирдовси Агаширинов.

По словам начальника Управления, в качестве образцов для разработки законопроекта о сельскохозяйственном страховании выбраны модели Турции и Испании: "Задача создания механизма сельскохозяйственного страхования стоит, как перед Палатой надзора над финансовыми рынками, так и министерством сельского хозяйства. Сформирована рабочая группа, которая ознакомилась с международной практикой. Рассмотрены прогрессивные модели аграрного страхования Испании, Турции, США, Канады, Израиля. Однако, не остались без внимания далекие от прогресса негативные моменты, с тем, чтобы мы на опыте их ошибок действовали в будущем безупречно. На основании упомянутых моделей, с учетом особенностей Азербайджана, подготовлен закон о сельскохозяйственном страховании".

Как отметил собеседник агентства, с вступлением закона в силу, сельскохозяйственное страхование заработает на основе механизма сотрудничества между государством и частным сектором, и будет осуществляться посредством совместной системы страхования.

По словам Агаширинова, аграрное страхование будет управляться электронной информационной системой: "Будет создана группа экспертов, со специализацией по аграрному страхованию. Сегодня страховые компании "штучно" предоставляют услуги по агрострахованию. Перестраховочные компании это не интересует. При новом механизме страхование не будет осуществляться "штучно", а будет массовым, что заинтересует и будет привлекательным для перестраховочных компаний".

Специалист отметил, что в соответствии с новым законом, каждое направление аграрного сектора, например, животноводство, растениеводство, будет регулироваться по своим правилам: "По каждому сектору будут отдельные акты и правила. Будут методологии и правила и по оценке рисков и по регулированию ущерба. По этим методологиям будут работать эксперты. В рамках рабочей группы сотрудничают представители министерств сельского хозяйства, финансов и экономики, а также Палаты надзора над финансовыми рынками.

Для привлечения независимых экспертов Палата ведет переговоры с Азербайджанским государственным аграрным университетом, ведется работа по созданию независимого экспертного института по сельскохозяйственному страхованию.

В законе также предусмотрено субсидирование страховых взносов: "Это означает, что часть стоимости будет платить фермер, а другую - государство. Также подразумеваются гарантии на перестрахование по аккумулированным средствам. Ступенью выше перестрахования будут государственные гарантии. Это новый механизм. Таким образом, будет решена проблема обеспечения защищенности фермеров от рисков, а также в данном сегменте вырастут обороты. Одновременно уменьшится бремя государства и будет обеспечена устойчивость сельскохозяйственного производства.

Появятся условия для роста финансовых возможностей. Снизится уровень урбанизации и одновременно укрепится продовольственная безопасность. Все это аспекты позитивного влияния новой системы агрострахования".

(Автор: Айшам Рустамова: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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