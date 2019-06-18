Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 18 июня подешевела на 5,066 маната, составив 2281.3745 маната, серебра - на 0,1298 маната, до 25.2642 маната, платины - на 35,8445 маната, до 1347.5475, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,1225 маната, составив 2486.3435.

Название 18.06.2019 14.06.2019 Золото XAU 2281.3745 2286.4405 Серебро XAG 25.2642 25.3940 Платина XPT 1347.5475 1383.3920 Палладий XPD 2486.3435 2465.2210

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 июня составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.