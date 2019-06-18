Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 18 июня подешевела на 5,066 маната, составив 2281.3745 маната, серебра - на 0,1298 маната, до 25.2642 маната, платины - на 35,8445 маната, до 1347.5475, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,1225 маната, составив 2486.3435.
|
Название
|
18.06.2019
|
14.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2281.3745
|
2286.4405
|
Серебро
|
XAG
|
25.2642
|
25.3940
|
Платина
|
XPT
|
1347.5475
|
1383.3920
|
Палладий
|
XPD
|
2486.3435
|
2465.2210
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 18 июня составляет 1,7 AZN/USD.
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