Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане во вторник повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 25 июня подорожала на 57,1455 маната, составив 2441.2850 маната, серебра - на 0,256 маната, до 26.3207 маната, унция платины подорожала - на 4,335 маната, до 1384.9305 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 20,315 маната, составив 2599.4700 маната.
|
Название
|
25.06.2019
|
24.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2441.2850
|
2384.1395
|
Серебро
|
XAG
|
26.3207
|
26.0647
|
Платина
|
XPT
|
1384.9305
|
1380.5955
|
Палладий
|
XPD
|
2599.4700
|
2579.1550
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 25 июня составляет 1,7 AZN/USD.
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