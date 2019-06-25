Золото и серебро в Азербайджане подорожали

25 июня 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане во вторник повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 25 июня подорожала на 57,1455 маната, составив 2441.2850 маната, серебра - на 0,256 маната, до 26.3207 маната, унция платины подорожала - на 4,335 маната, до 1384.9305 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 20,315 маната, составив 2599.4700 маната.

Название

25.06.2019

24.06.2019

Золото

XAU

2441.2850

2384.1395

Серебро

XAG

26.3207

26.0647

Платина

XPT

1384.9305

1380.5955

Палладий

XPD

2599.4700

2579.1550

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 25 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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