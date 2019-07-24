Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 30 июля состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены 250 тысяч ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 728 дней. Процентная ставка составит восемь процентов годовых.

Выплаты по процентам в течение периода обращения будут осуществлены четыре раза. Срок погашения облигаций – 27 июля 2021 года.

В ходе аукциона неконкурентные заявки могут занимать до 20 процентов выпуска облигаций.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 24 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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