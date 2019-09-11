Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

11 сентября 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) десятого сентября составил 18,2 миллиона манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот министерства финансов Азербайджана Азербайджана и составила около 15,1 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 100,3660 до 101,2800 маната за ноту.

В течение дня на вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 124,3 тысячи манатов. За день были заключены 113,7 сделок по акциям.

Объем операций РЕПО составил три миллиона манатов.

Официальный курс на 11 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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