В Госагентство Азербайджана поступило более 450 запросов по ОМС

БАКУ/Trend/ - В ноябре текущего года в Госагентство по обязательному медицинскому страхованию поступило 459 или более 15 запросов граждан в день.

Как сообщает в среду Trend cо ссылкой на сообщение пресс-службы Госагентства, чуть менее трети обращений было связано с обследованием, лечением и хирургическими операциями. Их количество составило 129, что эквивалентно 4,3 запроса в день. Около 38 процентов запросов в количестве 175 или 5,8 обращения в день касались непосредственно ОМС.

Обращения по теме инвалидности составили 56 запросов, по поводу трудоустройства и трудовым вопросам в Госагентство - 32 запроса. Еще 25 запросов связаны с платой за медицинские услуги. По теме амбулаторного лекарственного обеспечения пришло восемь обращений.

Согласно сообщению, все обращения граждан были рассмотрены, на них даны ответы, в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, что в Азербайджане реализуется пилотный проект по ОМС, который действует в городе Мингячевир, а также Евлахском и Агдашском районах республики.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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