БАКУ/Trend/ - Международное агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+/B", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

Данный рейтинг является более позитивным, относительно недавнего отчета Moody’s (BB+) и отражает внушительные внешние активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана, налогово-бюджетную политику и низкий государственный долг страны, компенсирующий пока еще не совсем крепкую эффективность национальных институтов.



В Агентстве предполагают, что несмотря на значительное ослабление экономических показателей Азербайджана в 2020 году относительно 2019 года, страна продолжит поддерживать профицит бюджета и внешнеторгового баланса и сохранит позицию нетто-кредитора. Также ожидается дальнейшее продвижение диверсификации экономики страны, которое поможет поддержать экономический рост на фоне относительно низких цен на нефть. Одновременно с этим правительство страны по-прежнему будет сконцентрирновано на поддержании макроэкономической стабильности, включая контроль фискальных показателей

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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