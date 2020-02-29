Центробанк Узбекистана вступил в Международную сеть финансового образования ОЭСР

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана стал полноправным членом Международной сети финансового образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР/МСФО), сообщает Trend в субботу со ссылкой на ЦБ Узбекистана.

С 2008 года Международная сеть финансового образования ОЭСР проводит политику в области: эффективной реализации и мониторинга оценки стандартов в области финансового образования; разработки и содействия в проведении инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности различных слоев населения; внедрения Международной программы оценки образовательных достижений учащихся (PISA) в практику мониторинга оценки систем образования.

Начиная с 2017 года, Организация экономического сотрудничества и развития и Международная сеть ОЭСР по вопросам финансового образования (ОЭСР/INFE) работают со странами СНГ в рамках проекта, осуществляемого при ключевой поддержке министерства финансов России. Благодаря международно признанному опыту и знаниям ОЭСР/INFE, проект должен представить политико-экономические рекомендации и техническую поддержку в области разработки, реализации и анализа стратегий в сфере финансового образования, опирающихся на фактические данные.

Полноправное членство позволит Центральному банку Узбекистана не только использовать ресурсы и получать помощь от МСФО/ОЭСР, но и активно участвовать в заседаниях Технического комитета и мероприятиях, направленных на совершенствование финансового образования и повышение финансовой грамотности.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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