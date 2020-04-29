Объем таможенных поступлений в Азербайджане с начала года существенно увеличился

Финансы 29 апреля 2020 22:15 (UTC+04:00)
Объем таможенных поступлений в Азербайджане с начала года существенно увеличился

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана превысили 991 миллион манатов, что на 22,4 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные ГТК.

За первые три месяца текущего года сборы по таможенным пошлинам составили 257,8 миллиона манатов или 26 процентов от всех поступлений, от НДС – 691,2 миллиона манатов (69,7 процента), от акцизов – 31,36 миллиона манатов (3,2 процента), от дорожного налога - 10,63 миллиона манатов (один процент).

По сравнению с мартом прошлого года поступления от таможенных пошлин в этом месяце выросли на 10,7 процента, от НДС - на 3,2 процента, от акцизов – на 2,9 процента. Поступления от дорожного налога сократились в четыре раза.

В январе-марте 2019 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана превышали 1,014 миллиарда манатов. Совокупный объем поступлений с начала года в течение марта увеличился на 49,4 процента.

Поступления в госбюджет по линии ГТК формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili

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