Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ/Trend/ - На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 4 мая 1,7 11 мая - 5 мая 1,7 12 мая 1,7 6 мая 1,7 13 мая 1,7 7 мая 1,7 14 мая 1,7 8 мая 1,7 15 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0081 маната. Средневзвешенный курс составил 1,8388 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 4 мая 1,8595 11 мая - 5 мая 1,8533 12 мая 1,8372 6 мая 1,8428 13 мая 1,8437 7 мая 1,8357 14 мая 1,8377 8 мая 1,8433 15 мая 1,8369 Средний курс за неделю 1,8469 Средний курс за неделю 1,8388

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,023 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 4 мая 0,0227 11 мая - 5 мая 0,0227 12 мая 0,0231 6 мая 0,0231 13 мая 0,0231 7 мая 0,0229 14 мая 0,0230 8 мая 0,0230 15 мая 0,0231 Средний курс за неделю 0,0228 Средний курс за неделю 0,0230

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0039 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2435 маната за одну лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 4 мая 0,2419 11 мая - 5 мая 0,2412 12 мая 0,2409 6 мая 0,24 13 мая 0,2431 7 мая 0,2358 14 мая 0,2440 8 мая 0,2393 15 мая 0,2462 Средний курс за неделю 0,2396 Средний курс за неделю 0,2435

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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