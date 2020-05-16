Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ/Trend/ - На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
4 мая
|
1,7
|
11 мая
|
-
|
5 мая
|
1,7
|
12 мая
|
1,7
|
6 мая
|
1,7
|
13 мая
|
1,7
|
7 мая
|
1,7
|
14 мая
|
1,7
|
8 мая
|
1,7
|
15 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0081 маната. Средневзвешенный курс составил 1,8388 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
4 мая
|
1,8595
|
11 мая
|
-
|
5 мая
|
1,8533
|
12 мая
|
1,8372
|
6 мая
|
1,8428
|
13 мая
|
1,8437
|
7 мая
|
1,8357
|
14 мая
|
1,8377
|
8 мая
|
1,8433
|
15 мая
|
1,8369
|
Средний курс за неделю
|
1,8469
|
Средний курс за неделю
|1,8388
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,023 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
4 мая
|
0,0227
|
11 мая
|
-
|
5 мая
|
0,0227
|
12 мая
|
0,0231
|
6 мая
|
0,0231
|
13 мая
|
0,0231
|
7 мая
|
0,0229
|
14 мая
|
0,0230
|
8 мая
|
0,0230
|
15 мая
|
0,0231
|
Средний курс за неделю
|
0,0228
|
Средний курс за неделю
|
0,0230
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0039 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2435 маната за одну лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
4 мая
|
0,2419
|
11 мая
|
-
|
5 мая
|
0,2412
|
12 мая
|
0,2409
|
6 мая
|
0,24
|
13 мая
|
0,2431
|
7 мая
|
0,2358
|
14 мая
|
0,2440
|
8 мая
|
0,2393
|
15 мая
|
0,2462
|
Средний курс за неделю
|
0,2396
|
Средний курс за неделю
|
0,2435
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: agdzhaev