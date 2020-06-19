В Азербайджане растет денежная база

БАКУ/Trend/ - Денежная база в Азербайджане за последний месяц выросла на восемь процентов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк (ЦБА), денежная база выросла на восемь процентов с конца апреля, а с начала года снизилась на 10,6 процента.

Как отмечают в ЦБА, инструменты денежно-кредитной политики регулятора реализованы в рамках процентного коридора. На торгах, организованных Центробанком по размещению депозитов и краткосрочных нот, наблюдалось превышение спросом предложения, доходность по этим инструментам приближалась к нижнему пределу процентного коридора.

За последний месяц процентные ставки по новым вкладам и депозитам в манатах, а также по новым кредитам изменились в разнонаправленно для физических и юридических лиц. Ожидается, что повышение максимальной процентной ставки по вкладам, застрахованным в манатах, начиная с первого июня, окажет положительное влияние на процессы дедолларизации.

Ситуация на валютном рынке оставалась стабильной и в мае. На торгах, проводимых Центробанком, спрос, который главным образом был связан с импортом, превысил предложение. Стабилизация ситуации на валютных рынках основных торговых стран-партнеров Азербайджана сопровождается стабилизацией динамики номинальных и реальных эффективных курсов маната.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili