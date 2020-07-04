Драгметаллы в Азербайджане подорожали (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 0,824 маната (0,03 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3016,35 маната, что на 0,9 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 22 июня 2979,624 29 июня 3015,894 23 июня 2979,794 30 июня 3011,193 24 июня 3007,181 1 июля 3032,103 25 июня 2995,9355 2 июля 3005,83 26 июня - 3 июля 3016,718 Средняя стоимость за неделю 2990,6336 Средняя стоимость за неделю 3016,35

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,1812 маната (0,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,5806 маната, что на 1,3 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 22 июня 30,4159 29 июня 30,4437 23 июня 30,079 30 июня 30,3682 24 июня 30,4083 1 июля 30,9891 25 июня 29,8624 2 июля 30,477 26 июня - 3 июля 30,6249 Средняя стоимость за неделю 30,1914 Средняя стоимость за неделю 30,5806

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 0,417 маната (0,03 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1395,602 маната, что на 0,03 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 22 июня 1393,133 29 июня 1384,463 23 июня 1393,754 30 июня 1393,975 24 июня 1410,694 1 июля 1413,465 25 июня 1372,3335 2 июля 1401,225 26 июня - 3 июля 1384,88 Средняя стоимость за неделю 1392,4785 Средняя стоимость за неделю 1395,602

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане выросла на 26,63 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3255,8452 маната, что на 0,8 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 22 июня 3257,812 29 июня 3221,22 23 июня 3272,67 30 июня 3262,963 24 июня 3276,58 1 июля 3286,287 25 июня 3211,4105 2 июля 3260,906 26 июня - 3 июля 3247,85 Средняя стоимость за неделю 3254,6181 Средняя стоимость за неделю 3255,8452

(Автор: Эльдар Джанашвили)