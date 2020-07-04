Драгметаллы в Азербайджане подорожали (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 0,824 маната (0,03 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3016,35 маната, что на 0,9 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
22 июня
|
2979,624
|
29 июня
|
3015,894
|
23 июня
|
2979,794
|
30 июня
|
3011,193
|
24 июня
|
3007,181
|
1 июля
|
3032,103
|
25 июня
|
2995,9355
|
2 июля
|
3005,83
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
3016,718
|
Средняя стоимость за неделю
|
2990,6336
|
Средняя стоимость за неделю
|
3016,35
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,1812 маната (0,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,5806 маната, что на 1,3 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
22 июня
|
30,4159
|
29 июня
|
30,4437
|
23 июня
|
30,079
|
30 июня
|
30,3682
|
24 июня
|
30,4083
|
1 июля
|
30,9891
|
25 июня
|
29,8624
|
2 июля
|
30,477
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
30,6249
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,1914
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,5806
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 0,417 маната (0,03 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1395,602 маната, что на 0,03 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
22 июня
|
1393,133
|
29 июня
|
1384,463
|
23 июня
|
1393,754
|
30 июня
|
1393,975
|
24 июня
|
1410,694
|
1 июля
|
1413,465
|
25 июня
|
1372,3335
|
2 июля
|
1401,225
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
1384,88
|
Средняя стоимость за неделю
|
1392,4785
|
Средняя стоимость за неделю
|
1395,602
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане выросла на 26,63 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3255,8452 маната, что на 0,8 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
22 июня
|
3257,812
|
29 июня
|
3221,22
|
23 июня
|
3272,67
|
30 июня
|
3262,963
|
24 июня
|
3276,58
|
1 июля
|
3286,287
|
25 июня
|
3211,4105
|
2 июля
|
3260,906
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
3247,85
|
Средняя стоимость за неделю
|
3254,6181
|
Средняя стоимость за неделю
|
3255,8452
(Автор: Эльдар Джанашвили)