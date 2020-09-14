Массовое внедрение POS-терминалов значительно повлияет на сокращение теневого бизнеса в Азербайджане
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Незаконное заселение Арменией оккупированных азербайджанских территорий служит политике терроризма ASALA - политолог
Массовое внедрение POS-терминалов значительно повлияет на сокращение теневого бизнеса в Азербайджане
В Азербайджане за сутки выявлено 155 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 149 человек - Оперативный штаб
В Азербайджане более 5 тыс. кандидатов набрали высокие баллы на конкурсе по приему учителей на работу