У Азербайджана достаточно ресурсов, чтобы быстро восстановить темпы роста экономики - глава Центробанка

БАКУ /Trend/ - В начале текущего года Азербайджан неожиданно столкнулся с серьёзными внешними шоками. Как сообщает Trend, об этом в эфире AzTV заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, коронавирусная пандемия (COVID-19), ограничение экономической деятельности, снижение цен на нефть, вступление в соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и военная агрессия со стороны Армении в конце сентября этого года, естественно, являются серьезным испытанием для экономики страны. Однако, на данный момент, используя экономические термины, можно сказать, что национальная экономика находится в идеальном штормовом состоянии.

Глава Центробанка Азербайджана отметил, что своевременные меры,предпринятые в этом направлении, позволяют минимизировать этот шок и сохранить в полной мере макроэкономическую стабильность в стране.

Также было отмечено, что годовая инфляция в Азербайджане ниже трёх процентов, а национальная валюта смогла сохранить стабильность, в отличие от валют других стран. Также был замечен значительный рост как промышленности, так и сельского хозяйства в базовых секторах ВВП.

Касаясь экономической ситуации в Азербайджане после начала военных действий, Эльман Рустамов подчеркнул, что у Азербайджана достаточно ресурсов, чтобы после завершения военных операций быстро восстановить рост экономики. Президентом Азербайджана поставлена задача в ближайшие 10 лет удвоить экономический потенциал и эта цель достаточно реалистична.

Помимо этого, председатель ЦБА указал на программу Президента по полному восстановлению освобожденных земель, отметив что это довольно масштабная программа. "С реализацией этой программы природные ресурсы земель, освобожденных от оккупации, будут возвращены в экономический оборот, а инвестиционные программы и новые рабочие места, которые будут созданы, придадут значительный импульс экономическому росту Азербайджана" - подытожил Эльман Рустамов.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni