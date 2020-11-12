Манат укрепился к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0009 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
12 ноября 2020 г.:
|
11 ноября 2020 г.:
|
12 октября 2020 г.:
|
12 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0009
|
2,0101
|
2,009
|
1,8757
|
-0,0092
|
-0,0081
|
0,1252
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,0222
|
0,0221
|
0,0266
|
-0,0002
|
-0,0001
|
-0,0046
|
1 турецкая лира
|
0,2174
|
0,2076
|
0,2159
|
0,2945
|
0,0098
|
0,0015
|
-0,0771
|
1 австралийский доллар
|
1,2356
|
1,2424
|
1,2288
|
1,1639
|
-0,0068
|
0,0068
|
0,0717
|
1 аргентинский песо
|
0,0214
|
0,0214
|
0,022
|
0,0284
|
0
|
-0,0006
|
-0,0070
|
1 белорусский рубль
|
0,6658
|
0,6658
|
0,6571
|
0,8309
|
0
|
0,0087
|
-0,1651
|
1 бразильский реал
|
0,3148
|
0,3141
|
0,3073
|
0,4098
|
0,0007
|
0,0075
|
-0,0950
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1086
|
0,1093
|
0,1031
|
0,1141
|
-0,0007
|
0,0055
|
-0,0055
|
100 южнокорейских вон
|
0,1525
|
0,153
|
0,148
|
0,146
|
-0,0005
|
0,0045
|
0,0065
|
1 чешская крона
|
0,0756
|
0,076
|
0,0743
|
0,0735
|
-0,0004
|
0,0013
|
0,0021
|
100 чилийских песо
|
0,2248
|
0,2247
|
0,2132
|
0,2236
|
0,0001
|
0,0116
|
0,0012
|
1 китайский юань
|
0,2568
|
0,2577
|
0,253
|
0,2427
|
-0,0009
|
0,0038
|
0,0141
|
1 датская крона
|
0,2687
|
0,27
|
0,2699
|
0,251
|
-0,0013
|
-0,0012
|
0,0177
|
1 грузинский лари
|
0,5168
|
0,5152
|
0,5303
|
0,5744
|
0,0016
|
-0,0135
|
-0,0576
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2172
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0020
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0233
|
0,0238
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0010
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2447
|
2,2551
|
2,2167
|
2,1864
|
-0,0104
|
0,0280
|
0,0583
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,0121
|
0,0116
|
0,0121
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1964
|
0,1975
|
0,1933
|
0,1753
|
-0,0011
|
0,0031
|
0,0211
|
1 швейцарский франк
|
1,8553
|
1,8585
|
1,867
|
1,7098
|
-0,0032
|
-0,0117
|
0,1455
|
1 израильский шекель
|
0,5035
|
0,5028
|
0,5032
|
0,4853
|
0,0007
|
0,0003
|
0,0182
|
1 канадский доллар
|
1,2997
|
1,3045
|
1,2945
|
1,2839
|
-0,0048
|
0,0052
|
0,0158
|
1 кувейтский динар
|
5,5628
|
5,5628
|
5,5584
|
5,5949
|
0
|
0,0044
|
-0,0321
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0203
|
0,0213
|
0,0237
|
-0,0001
|
-0,0011
|
-0,0035
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1125
|
0,1125
|
0,1125
|
0
|
0
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4111
|
0,4123
|
0,4108
|
0,4102
|
-0,0012
|
0,0003
|
0,0009
|
1 мексиканский песо
|
0,0827
|
0,0838
|
0,0803
|
0,0889
|
-0,0011
|
0,0024
|
-0,0062
|
1 молдавская лея
|
0,0993
|
0,0993
|
0,1003
|
0,0975
|
0
|
-0,0010
|
0,0018
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1085
|
0,1082
|
0,1053
|
0
|
0,0003
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,1864
|
0,1892
|
0,186
|
0,1861
|
-0,0028
|
0,0004
|
0,0003
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4464
|
0,4465
|
0,4493
|
0,4387
|
-0,0001
|
-0,0029
|
0,0077
|
1 сингапурский доллар
|
1,26
|
1,2626
|
1,2552
|
1,2494
|
-0,0026
|
0,0048
|
0,0106
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4108
|
2,414
|
2,4048
|
2,3351
|
-0,0032
|
0,0060
|
0,0757
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0594
|
0,0559
|
0
|
0,0002
|
0,0037
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1646
|
0,1753
|
0
|
-0,0142
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0603
|
0,0605
|
0,0602
|
0,0693
|
-0,0002
|
0,0001
|
-0,0090
|
100 японских иен
|
1,6154
|
1,6167
|
1,6118
|
1,5577
|
-0,0013
|
0,0036
|
0,0577
|
1 новозеландский доллар
|
1,1684
|
1,1711
|
1,133
|
1,0767
|
-0,0027
|
0,0354
|
0,0917
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni