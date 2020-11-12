Манат укрепился к евро

Финансы 12 ноября 2020 09:44 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0009 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

12 ноября 2020 г.:

11 ноября 2020 г.:

12 октября 2020 г.:

12 ноября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0009

2,0101

2,009

1,8757

-0,0092

-0,0081

0,1252

1 российский рубль

0,022

0,0222

0,0221

0,0266

-0,0002

-0,0001

-0,0046

1 турецкая лира

0,2174

0,2076

0,2159

0,2945

0,0098

0,0015

-0,0771

1 австралийский доллар

1,2356

1,2424

1,2288

1,1639

-0,0068

0,0068

0,0717

1 аргентинский песо

0,0214

0,0214

0,022

0,0284

0

-0,0006

-0,0070

1 белорусский рубль

0,6658

0,6658

0,6571

0,8309

0

0,0087

-0,1651

1 бразильский реал

0,3148

0,3141

0,3073

0,4098

0,0007

0,0075

-0,0950

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4629

0

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,1086

0,1093

0,1031

0,1141

-0,0007

0,0055

-0,0055

100 южнокорейских вон

0,1525

0,153

0,148

0,146

-0,0005

0,0045

0,0065

1 чешская крона

0,0756

0,076

0,0743

0,0735

-0,0004

0,0013

0,0021

100 чилийских песо

0,2248

0,2247

0,2132

0,2236

0,0001

0,0116

0,0012

1 китайский юань

0,2568

0,2577

0,253

0,2427

-0,0009

0,0038

0,0141

1 датская крона

0,2687

0,27

0,2699

0,251

-0,0013

-0,0012

0,0177

1 грузинский лари

0,5168

0,5152

0,5303

0,5744

0,0016

-0,0135

-0,0576

1 гонконгский доллар

0,2192

0,2193

0,2194

0,2172

-0,0001

-0,0002

0,0020

1 индийская рупия

0,0228

0,0229

0,0233

0,0238

-0,0001

-0,0005

-0,0010

1 британский фунт стерлингов

2,2447

2,2551

2,2167

2,1864

-0,0104

0,0280

0,0583

100 индонезийских рупий

0,012

0,0121

0,0116

0,0121

-0,0001

0,0004

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1964

0,1975

0,1933

0,1753

-0,0011

0,0031

0,0211

1 швейцарский франк

1,8553

1,8585

1,867

1,7098

-0,0032

-0,0117

0,1455

1 израильский шекель

0,5035

0,5028

0,5032

0,4853

0,0007

0,0003

0,0182

1 канадский доллар

1,2997

1,3045

1,2945

1,2839

-0,0048

0,0052

0,0158

1 кувейтский динар

5,5628

5,5628

5,5584

5,5949

0

0,0044

-0,0321

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0202

0,0203

0,0213

0,0237

-0,0001

-0,0011

-0,0035

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1125

0,1125

0,1125

0

0

0

1 малайзийский ринггит

0,4111

0,4123

0,4108

0,4102

-0,0012

0,0003

0,0009

1 мексиканский песо

0,0827

0,0838

0,0803

0,0889

-0,0011

0,0024

-0,0062

1 молдавская лея

0,0993

0,0993

0,1003

0,0975

0

-0,0010

0,0018

1 египетский фунт

0,1085

0,1085

0,1082

0,1053

0

0,0003

0,0032

1 норвежская крона

0,1864

0,1892

0,186

0,1861

-0,0028

0,0004

0,0003

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0164

0,0179

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4464

0,4465

0,4493

0,4387

-0,0001

-0,0029

0,0077

1 сингапурский доллар

1,26

1,2626

1,2552

1,2494

-0,0026

0,0048

0,0106

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4108

2,414

2,4048

2,3351

-0,0032

0,0060

0,0757

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0596

0,0594

0,0559

0

0,0002

0,0037

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1646

0,1753

0

-0,0142

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0603

0,0605

0,0602

0,0693

-0,0002

0,0001

-0,0090

100 японских иен

1,6154

1,6167

1,6118

1,5577

-0,0013

0,0036

0,0577

1 новозеландский доллар

1,1684

1,1711

1,133

1,0767

-0,0027

0,0354

0,0917

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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