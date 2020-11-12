Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0009 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 12 ноября 2020 г.: 11 ноября 2020 г.: 12 октября 2020 г.: 12 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0009 2,0101 2,009 1,8757 -0,0092 -0,0081 0,1252 1 российский рубль 0,022 0,0222 0,0221 0,0266 -0,0002 -0,0001 -0,0046 1 турецкая лира 0,2174 0,2076 0,2159 0,2945 0,0098 0,0015 -0,0771 1 австралийский доллар 1,2356 1,2424 1,2288 1,1639 -0,0068 0,0068 0,0717 1 аргентинский песо 0,0214 0,0214 0,022 0,0284 0 -0,0006 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6658 0,6658 0,6571 0,8309 0 0,0087 -0,1651 1 бразильский реал 0,3148 0,3141 0,3073 0,4098 0,0007 0,0075 -0,0950 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1086 0,1093 0,1031 0,1141 -0,0007 0,0055 -0,0055 100 южнокорейских вон 0,1525 0,153 0,148 0,146 -0,0005 0,0045 0,0065 1 чешская крона 0,0756 0,076 0,0743 0,0735 -0,0004 0,0013 0,0021 100 чилийских песо 0,2248 0,2247 0,2132 0,2236 0,0001 0,0116 0,0012 1 китайский юань 0,2568 0,2577 0,253 0,2427 -0,0009 0,0038 0,0141 1 датская крона 0,2687 0,27 0,2699 0,251 -0,0013 -0,0012 0,0177 1 грузинский лари 0,5168 0,5152 0,5303 0,5744 0,0016 -0,0135 -0,0576 1 гонконгский доллар 0,2192 0,2193 0,2194 0,2172 -0,0001 -0,0002 0,0020 1 индийская рупия 0,0228 0,0229 0,0233 0,0238 -0,0001 -0,0005 -0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,2447 2,2551 2,2167 2,1864 -0,0104 0,0280 0,0583 100 индонезийских рупий 0,012 0,0121 0,0116 0,0121 -0,0001 0,0004 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1964 0,1975 0,1933 0,1753 -0,0011 0,0031 0,0211 1 швейцарский франк 1,8553 1,8585 1,867 1,7098 -0,0032 -0,0117 0,1455 1 израильский шекель 0,5035 0,5028 0,5032 0,4853 0,0007 0,0003 0,0182 1 канадский доллар 1,2997 1,3045 1,2945 1,2839 -0,0048 0,0052 0,0158 1 кувейтский динар 5,5628 5,5628 5,5584 5,5949 0 0,0044 -0,0321 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0202 0,0203 0,0213 0,0237 -0,0001 -0,0011 -0,0035 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1125 0,1125 0,1125 0 0 0 1 малайзийский ринггит 0,4111 0,4123 0,4108 0,4102 -0,0012 0,0003 0,0009 1 мексиканский песо 0,0827 0,0838 0,0803 0,0889 -0,0011 0,0024 -0,0062 1 молдавская лея 0,0993 0,0993 0,1003 0,0975 0 -0,0010 0,0018 1 египетский фунт 0,1085 0,1085 0,1082 0,1053 0 0,0003 0,0032 1 норвежская крона 0,1864 0,1892 0,186 0,1861 -0,0028 0,0004 0,0003 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4464 0,4465 0,4493 0,4387 -0,0001 -0,0029 0,0077 1 сингапурский доллар 1,26 1,2626 1,2552 1,2494 -0,0026 0,0048 0,0106 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4108 2,414 2,4048 2,3351 -0,0032 0,0060 0,0757 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0594 0,0559 0 0,0002 0,0037 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1646 0,1753 0 -0,0142 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0603 0,0605 0,0602 0,0693 -0,0002 0,0001 -0,0090 100 японских иен 1,6154 1,6167 1,6118 1,5577 -0,0013 0,0036 0,0577 1 новозеландский доллар 1,1684 1,1711 1,133 1,0767 -0,0027 0,0354 0,0917

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni