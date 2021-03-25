Валовый продукт аграрной зоны в Санья на Хайнане за 2020 год превысил $859 млн

Валовый продукт аграрной индустриализованной зоны в городе Санья на острове Хайнань в 2020 году превысил 5,6 млрд юаней (около $859 млн по текущему курсу). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета "Наньго душибао" со ссылкой на местные власти.

"Стоимость валового продукта аграрной индустриальной зоны нашего города за прошлый год составила свыше 5,6 млрд юаней. Более 65% от этого показателя приходится на ключевые профильные предприятия", - цитирует издание представителя местного руководства Ян Цзяня, занимающего должность заместителя главы администрации района Ячжоу, на территории которого расположена передовая площадка по производству сельхозпродукции.

Как сообщили местные власти, за последние три года в этом инновационном комплексе, площадь которого составляет 9 тыс. га, зарегистрировались 170 компаний, специализирующихся на производстве более 2,6 тыс. видов продукции.