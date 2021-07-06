Стоимость азербайджанской нефти превысила $78 за баррель

Финансы 6 июля 2021 10:49 (UTC+04:00)
Стоимость азербайджанской нефти превысила $78 за баррель

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого июля составила 78,35 доллара за баррель, что на 0,86 доллара больше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 77,71 доллара за баррель, что на 0,85 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 74,42 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 0,91 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого июля составила 78,39 доллара, что на 0,77 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на шестое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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