Внешний долг Грузии за год вырос почти на $1,3 млрд

БАКУ /Trend/ - Внешний долг Грузии на первое сентября 2021 года достиг 8,048 миллиарда долларов, увеличившись за месяц на 45 миллионов долларов, а за год - почти на 1,3 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на грузинский минфин.

При этом внешний долг грузинского правительства в указанный период составил 7,57 миллиарда долларов.

Крупнейшими кредиторами Грузии являются международные банки: Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также Всемирный банк и его подразделения.

Помимо международных финансовых институтов, у Грузии есть двусторонние кредиторы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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