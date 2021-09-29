Падение Nasdaq во вторник было максимальным с марта

Американские фондовые индексы понесли существенные потери во вторник. Падение Nasdaq Composite стало максимальным с 18 марта, а Dow Jones Industrial Average снизился впервые за пять торговых сессий, сообщает MarketWatch, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Негативное влияние на рынок акций оказывает повышение доходности гособлигаций до максимума с июня, а также рост стоимости энергоресурсов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.