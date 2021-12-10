В 2022 г. в Сумгайытском химическом промышленном парке заработают еще 3 предприятия

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Сумгайытском химическом промышленном парке заработают еще три предприятия.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев на брифинге, посвященном работе, проделанной в Сумгайытском химическом промышленном парке и промышленных зонах в Карабахе.

«Резиденты Сумгайытского химического промышленного парка увеличивают производство и экспорт продукции. В 2021 году в парке приступили к деятельности еще два резидента: завод по производству стекла и завод по утилизации аккумуляторов. В первой половине 2022 года мы ожидаем запуска еще трех предприятий. Они будут работать в сферах производства стеклотары, сульфатной и упаковочной продукции», - сказал Нуриев.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)