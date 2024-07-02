Национальный депозитарный центр Азербайджана сформировал новую архитектуру по открытию счетов депо

БАКУ /Trend/ - Национальный депозитарный центр Азербайджана (НДЦ) сформировал новую архитектуру по открытию счетов депо.

Как сообщили во вторник Trend в НДЦ, новая архитектура позволяет инвестиционным компаниям-членам НДЦ удаленно открывать счета депо для своих клиентов.

В рамках новой архитектуры клиенты инвестиционных компаний смогут удаленно открывать счета депо через API (Application Programming Interface). В инвестиционных компаниях-членах НДЦ, которые предоставляют эту инфраструктуру, после заполнения необходимых ячеек, относящихся к клиентам, будут автоматически создаваться счета депо. Практика дистанционного открытия счетов инвестиционными компаниями определена в соответствии с опытом Турции, Германии, Великобритании и других передовых стран.

"Эта новая архитектура будет способствовать развитию рынка капитала, обеспечивая благоприятные условия для инвесторов, что сделает открытие счетов депо более быстрым и легким, повысит удовлетворенность клиентов и позволит более эффективно осуществлять инвестиционную деятельность", - говорится в сообщении НДЦ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!