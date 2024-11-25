Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 ноября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 ноября этого года установлен на уровне 1,7 и 1,7814 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,7814 1 австралийский доллар AUD 1,109 1 аргентинский песо ARS 0,5104 1 белорусский рубль BYN 0,9067 1 бразильский реал BRL 0,4628 1 дирхам ОАЭ AED 0,1216 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0703 100 южнокорейских вон KRW 0,2347 1 чешская крона CZK 0,2389 100 чилийских песо CLP 0,6207 1 китайский юань CNY 0,2184 1 датская крона DKK 0,0202 1 грузинский лари GEL 2,1415 1 гонконгский доллар HKD 0,0385 1 индийская рупия INR 0,1549 1 британский фунт стерлингов GBP 1,9085 100 индонезийских рупий IDR 0,4588 100 иранских риалов IRR 1,2189 1 шведская крона SEK 5,5235 1 швейцарский франк CHF 0,3403 1 израильский шекель ILS 0,4662 1 канадский доллар CAD 0,0197 1 кувейтский динар KWD 0,4331 1 казахский тенге KZT 0,0932 1 кыргызский сом KGS 0,1542 100 ливанских фунтов LBP 0,0133 1 малайзийский ринггит MYR 0,6117 1 мексиканский песо MXN 0,4112 1 молдавский лей MDL 0,3579 1 египетский фунт EGP 1,629 1 норвежская крона NOK 0,0152 100 узбекских сомов UZS 1,2647 1 польский злотый PLN 0,4528 1 российский рубль RUB 2,2223 1 сингапурский доллар SGD 0,0492 1 саудовский риал SAR 0,4857 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 0,041 1 турецкая лира TRY 1,103 1 тайваньский доллар TWD 0,9951 1 таджикский сомони TJS 0,1592 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0411 100 японских йен JPY 1,1025 1 новозеландский доллар NZD 1,0169

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