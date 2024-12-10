ЦБ Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы стратегического планирования и управления рисками

БАКУ /Trend/ - Центральные банки (ЦБ) Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили вопросы стратегического планирования и управления рисками.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБ Азербайджана, представители департаментов стратегического и проектного управления, а также управления рисками ЦБ совершили рабочий визит в ОАЭ.

В рамках визита в ЦБ ОАЭ был проведен обмен мнениями по вопросам стратегического планирования, управления проектами и рисками, а также рассмотрены передовые подходы и успешные практики.

Отметим, что объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) ОАЭ в первом полугодии этого года в экономику Азербайджана составил 236,866 миллиона долларов, а объем ПИИ Азербайджана в экономику ОАЭ - 396,946 миллиона долларов.