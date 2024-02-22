В ЕС готовится единая система сертификации технологий по улавливанию CO₂ из атмосферы

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) готовит единые правила в отношении технологий по улавливанию CO₂ из атмосферы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на документы ЕС.

"Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительной договоренности в отношении создания первой системы сертификации технологий, направленных на удаление двуокиси углерода из атмосферы", - отмечается в документах.

Будут устанавливаться стандарты для оценки эффективности и надежности подобных технологий.

"Эти вопросы, включая как естественные процессы, такие как поглощение CO₂ растениями, так и разработанные методы улавливания углекислого газа из воздуха или морской воды, уже включены в план ЕС по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году", - отмечается в документах ЕС.

В ЕС считают, что соглашение о сертификации технологий по улавливанию из атмосферы двуокиси углерода поможет избежать нерентабельных проектов, не способствующих борьбе с изменением климата.