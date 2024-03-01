Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с WindEurope (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Азербайджана и WindEurope о сотрудничестве в области ветроэнергетики, сообщает Trend.

Документ был подписан в ходе "круглого стола" Азербайджан-Европейский Союз на тему "Развитие использования морской ветроэнергетики" с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, генерального директора Ассоциации европейской ветроэнергетики WindEurope Джайлса Диксона в рамках 10-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-го министерского заседания Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.

В документе отражены вопросы ветроэнергетических проектов, обмена знаниями и передовым опытом, связанными с развитием интерконнекторов для обеспечения электроэнергией, сотрудничество по "зеленому" энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа.

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