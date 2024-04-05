Одним из важных стратегических направлений для развития Азербайджана является использование альтернативных источников энергии - профессор

БАКУ /Trend/ - Одним из самых важных стратегических направлений для развития Азербайджана является использование альтернативных источников энергии.

Об этом в пятницу Trend заявил эколог, профессор Чингиз Исмаилов.

Он упомянул, что в Азербайджане существует потенциал для этого.

"Альтернативные источники энергии приведут к увеличению веса возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Азербайджана. Наличие альтернативных источников энергии имеет важное значение. Но важно и привлечение инвесторов в эту сферу, определение партнерства с частным сектором, осуществление вспомогательных инвестиций, привлечение современных технологий", - подчеркнул он.

По словам эколога, альтернативные источники энергии имеют как положительные стороны, так и экономические трудности.

"Себестоимость электроэнергии из возобновляемых источников энергии, таким образом, выше, чем добыча из традиционных источников энергии. Для развития этой сферы необходимы большие инвестиции. Также очень важное значение имеет расположение электростанций возобновляемых источников энергии. Прогнозируемый потенциал альтернативной энергии в Азербайджане составляет 157 ГВт в азербайджанском секторе Каспия (35 ГВт в мелководных бассейнах и 122 ГВт в глубоководных бассейнах). По этой причине более целесообразно строить ветряные электростанции на побережье и островах. В первую очередь необходимо привлечь на территории, где будет построена станция, специалистов и провести оценку",- добавил он.

Отметим, что технический потенциал возобновляемых источников энергии составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Экономический потенциал оценивается в 27 ГВт, в том числе 3 000 МВт по ветровой энергии, 23 000 МВт - по солнечной энергии, 380 МВт - по биоэнергетическому потенциалу, 520 МВт - по потенциалу горных рек.

Общая мощность производства электроэнергии Азербайджана составляет 8320,8 МВт, мощность электростанций по возобновляемым источникам энергии, включая крупные гидроэлектростанции -1687,8 МВт, что составляет 20,3 процента от общей мощности.

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