Парвиз Шахбазов обсудил актуальные проекты с главой ACWA Power (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил в Абу-Даби актуальные проекты с главой ACWA Power (Саудовская Аравия) Марко Арчелли, передает во вторник Trend со ссылкой на сообщение министра в соцсети X.

"Мы обсудили сотрудничество по проектам ветроэнергетики на море и суше, а также проектам создания систем хранения энергии в Азербайджане", - сообщил министр.

Отметим, что между минэнерго Азербайджана и ACWA Power с 13 января 2022 года действует меморандум о взаимопониманию по сотрудничеству в области ветроэнергетики (изучаются возможности по 1 ГВт на суше и 1,5 ГВт на море).

Также ACWA Power строит в Азербайджане ветростанцию "Хызы-Абшерон" на 240 МВт стоимостью 300 миллионов долларов США, и этот объект может быть введен в эксплуатацию в 2025 году.

Стороны договорились сотрудничать и по "зеленому" водороду и созданию аккумуляторных систем хранения электроэнергии.