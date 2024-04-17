Решение проблемы изменения климата потребует комплексных мер политики на национальном и региональном уровнях – МВФ

ВАШИНГТОН /Trend/ - Решение проблемы изменения климата потребует комплексного сочетания политики на национальном и региональном уровнях.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ Витор Гаспар в ходе брифинга по финансовому мониторингу (Fiscal Monitor), проведенного в рамках весенних встреч МВФ в Вашингтоне.

«Международное сотрудничество имеет жизненно важное значение для борьбы с изменением климата. В 2023 году наблюдался продолжающийся рост выбросов CO2. Это был также самый жаркий год за всю историю наблюдений: температура превысила 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Борьба с изменением климата потребует комплексного взаимодействия. Важно отметить, что выбросы являются глобальным внешним эффектом, и решительные глобальные действия уже давно назрели. Лидерство со стороны основных игроков, включая Китай, Индию, США, Африканский союз и Европейский союз, изменит правила игры», - сказал он.

Гаспар добавил, что настало время для стран продолжать курс бюджетной нормализации, создавать буферы, чтобы справиться с будущими потрясениями и снизить долг до более устойчивого уровня.

«Поскольку инфляция приближается к целевым показателям, в политике больше не доминирует реагирование на общие потрясения, а расхождения между странами занимают центральное место. Это означает, что политика в целом, фискальная политика в частности, должна быть адаптирована к конкретным обстоятельствам страны. Налогово-бюджетная политика имеет обширный набор инструментов, который представляет собой решающее значение для адаптации к конкретным обстоятельствам страны. Я хотел бы подчеркнуть важность долгосрочных приоритетов, таких как конкурентоспособность, рост, производительность. Наконец, страны должны обеспечить международное сотрудничество для решения многочисленных и насущных глобальных проблем», — добавил он.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.