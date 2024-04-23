Благодаря COP29 иностранные СМИ узнают о проделанной Азербайджаном работе - Жан де Брабандер

БАКУ /Trend/ - Общеизвестно, насколько важна COP29, которая пройдет в Азербайджане.

Об этом сказал журналистам член Бельгийской ассоциации юристов и посредников Жан де Брабандер, сообщает Trend.

По его словам, благодаря этому мероприятию зарубежные СМИ также узнают о проделанной Азербайджаном работе.

Жан де Брабандер отметил, что несмотря на то, что Азербайджан является нефтегазовой страной, он взял на себя ответственность по переходу на "зеленую" энергию.

"Страна серьезно сосредоточена на этом вопросе", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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