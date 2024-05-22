Всемирный банк выделит $35 млн для «зеленого» коридора по дну Черного моря

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк выделит 35 миллионов долларов для «зеленого» коридора по дну Черного моря, передает в среду Trend со ссылкой на Банк.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил кредит в размере 35 миллионов долларов США на финансирование первого этапа программы по укреплению энергетической безопасности посредством программы электроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ESPIRE Program).

Программа ESPIRE в целом состоит из трех этапов с потенциальным пакетом финансирования в 500 миллионов долларов США, целью которого является улучшение институциональных возможностей Грузии для развития проекта подводного черноморского кабеля, укрепление местной системы электропередачи и установление прямой энергетической связи между Южным Кавказом и Юго-Восточной Европой.

ESPIRE предназначена для поддержки следующих этапов подготовки проекта Черноморского подводного кабеля (BSSC), целью которого является развитие параллельных подводных кабельных линий электропередачи и оптоволокна вдоль Черного моря с пунктами назначения в Грузии и Румынии.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу.

В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.