Глава Агентства гражданской авиации Азербайджана о решении проблем с эмиссией парниковых газов

БАКУ/Trend/ - Высокие технологии, цифровое развитие, оптимизация маршрутов полетов, использование новых самолетов и экологичность их двигателей приведут к снижению выбросов парниковых газов в авиационной отрасли Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам в кулуарах Всемирного саммита по аэронавигации CANSO в Баку сообщил директор Государственного агентства гражданской авиации Ариф Мамедов.

В целом, по его словам, в авиационной отрасли мира к 2030 году планируется на 50% сократить выбросы диоксида углерода, и Азербайджан следует этим задачам.

"На саммите международной организации CANSO в Баку 11-13 июня с участием представителей 80 стран мира обсуждаются безопасная организация полетов и проблемы экологического ущерба при использовании гражданской авиации в воздушном пространстве. Выход - это использование цифровых, высоких технологий", - подчеркнул Мамедов.

По его мнению, организация саммита CANSO в Баку в преддверие COP29 имеет архиважное значение.

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